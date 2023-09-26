Antalya Ticaret Borsası Tarımın Güçlendirilmesini Vurguladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarımda kazanılan paranın kentin tüm kılcal damarlarına yansıdığını belirterek, 'Tarım vergi gelirlerine ciddi katkı sağlayan bir sektör, o nedenle tarımdan vazgeçemeyiz; tarımımıza daha çok sahip çıkıp, güçlendirmeliyiz' dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarımda kazanılan paranın kentin tüm kılcal damarlarına yansıdığını belirterek, "Tarım vergi gelirlerine ciddi katkı sağlayan bir sektör, o nedenle tarımdan vazgeçemeyiz; tarımımıza daha çok sahip çıkıp, güçlendirmeliyiz" dedi.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, örtü altı tarım sezonu öncesinde Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. Antalya ekonomisi, tarımı ve ticaretinin konuşulduğu ziyarette Karayılan, Antalya'nın çok iyi bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Örtü altı tarım sezonu öncesinde hem tarımı değerlendirmek, hem sektörün sorunlarını dinlemek için ATB'yi ziyaret ettiğini kaydeden İlhan Karayılan, "Tarım, Antalya ekonomisi için çok önemli. Antalya tarımı kent ekonomisi kadar ülke ekonomisi için de çok önemli. Bizler de bu bilinçle Antalya tarımının yanındayız. Antalya'nın tarım potansiyeli her geçen gün artıyor. Antalya'da büyük kurumsal işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor, bu da vergi gelirlerimize yansıyor. Antalya, kazandıkça vergisini veren bir kent" diye konuştu. Karayılan, tarımın ihracat yoluyla ülkeye döviz girdisi sağlayan da bir sektör olduğunu söylerken, emeği geçenlere teşekkür etti. Karayılan, Ali Çandır'a yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

"Tarımı daha da güçlendirmeliyiz"

Antalya'nın bitkisel üretimde ülke sıralamasında birinci olduğunu belirten Çandır, tarımsal ihracatın önemli bir yer oluşturduğuna dikkat çekti. Tarımda kazanılan paranın kentin tüm kılcal damarlarına yansıdığını vurgulayan Çandır, "Antalya, borcuna sadık bir kent. Mükellefler sorumluluklarını yerine getiriyor. Tarım da vergi gelirlerine ciddi katkı sağlayan bir sektör. O nedenle tarımdan vazgeçemeyiz. Tarımımıza daha çok sahip çıkıp güçlendirmeliyiz" diye konuştu.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, daha sonra ATB Başkanı Ali Çandır'a ziyareti anısına plaket takdim etti. - ANTALYA