Antalya Markaları Kongresi başladı

Antalya Halkla İlişkiler Derneğince bu yıl ikincisi düzenlenen "Antalya Markaları Kongresi"nde, iş insanları tecrübelerini ve başarı hikayelerini anlatacak.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin açılışında, kent insanının ekonomide ihtiyaç duyulan önemli unsurları bünyesinde barındırdığını, bunun sonucunda ulusal ve küresel markaların ortaya çıktığını söyledi.

İş insanlarının tecrübe ve hikayelerinin dinlenmesi gerektiğini belirten Şahin, "Antalya ekonomisi, Türkiye'nin en büyük ekonomilerinden biri. Dünyada da özellikle bazı sektörlerde hatırı sayılır hale geldi. Bu nasıl oldu? Nasıl devam ettireceğiz ve nasıl büyüteceğiz? Önce bunu başaranlardan bu başarı hikayelerini almamız lazım. Bu tecrübelerin yanında yeni kurumsal hamleler yaptıysa bunu da almamız lazım." diye konuştu.

Kongre sayesinde özellikle gençlerin deneyim kazanacağını anlatan Şahin, doğru tecrübelerle edinilen bilginin son derece değerli olduğunu ifade etti.

Derneğin Kurucu Başkanı Güldal Siğinç de köklü markaların temsilcilerinin iki gün boyunca tecrübelerini ve hikayelerini paylaşacağını dile getirdi.

Siğinç, kongre sayesinde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim gören 30 öğrenciye, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla burs sağlandığını kaydetti.

Kentin marka değerini daha da yükseltmeyi hedefleyen kongrede, keşfedilmemiş potansiyellerin gün yüzüne çıkarılması ve bu birikimin sürdürülebilir geleceğe aktarılması amaçlanıyor.

Markaların temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda davetlinin katıldığı, çeşitli oturum ve panellerin yapılacağı kongre yarın sona erecek.