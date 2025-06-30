Antalya Havalimanı'ndaki Sorunlar Turizmi Olumsuz Etkiliyor

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gem, yaz sezonunun ortasında Antalya Havalimanı'nda ulaşım ve altyapı sorunları yaşandığını öne sürerek, hem turistlerin hem de seyahat acentalarının mağdur edildiğini iddia etti. Gem, "T2 terminaline inen havayollarının bagajlarının 2 saat sonra bantlara verilmesi bir yana, terminal içi ve dış alanların kirliliği izaha muhtaçtır" dedi.

SAYD Başkanı Mehmet Gem, yaptığı yazılı açıklamada Antalya Havalimanı'nda özellikle T2 terminalinde yoğunlaşan dış hat uçuşları nedeniyle gecikmeler olduğunu öne sürdü. Terminalde bagaj teslim sürelerinin 2 saatin üzerine çıktığını belirten Gem, bu durumun kent turizmini olumsuz etkilediğini kaydetti. Gem, "T2 terminaline inen havayollarının bagajlarının 2 saat sonra bantlara verilmesi bir yana, terminal içi ve dış alanların kirliliği izaha muhtaçtır" ifadelerini kullandı.

Gem, terminalin yolcu indirme-bindirme peronlarında sürekli teknik aksaklıklar yaşandığını ileri sürerek, otoparkların tamamen dolu olmasından dolayı havalimanı trafiğinin Serik ilçesine kadar uzandığını kaydetti. Gem, "Zaten yetersiz olan Antalya-Alanya yolu sırf bu sebeple daha fazla tıkanıklığa sebep olmaktadır" dedi.

"Operasyon yükü neden sadece T2'de?"

Antalya Havalimanı'nda iki dış hat terminali bulunmasına rağmen tüm uçuş trafiğinin T2'ye yönlendirilmesini eleştiren Gem, bu durumun yolcu işlemlerini yavaşlattığını belirtti. Gem, şu ifadelere yer verdi:

"Pasaport kontrolü ve bagaj işlemleri ortalama 2 saatin üzerine çıkmaktadır. Her iki dış hat terminaline inen uçakları eşit yoğunluğa göre dağıtmak yerine sadece T2 terminaline yoğunlaşmanın hiçbir izahı yoktur, olsa olsa o alandaki ticari mağazaları kendilerinin işletiyor olmasından kaynaklanabilir."

Havalimanında görev yapan seyahat acentası çalışanlarının da zorlu şartlarda hizmet verdiğini vurgulayan Gem, "Gereğinden fazla mesai yapan seyahat acentaları personellerinin desk dışında hariç bir alanı olamaması ise ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Yaşanan sorunlar aylardan beri görüldüğü halde gerekli düzenlemelerin hala yapılmamış olması nedeniyle hem şehrimize gelen misafirler hem de o misafirlere hizmet veren seyahat acentalarımız mağdur edilmektedir" açıklamasında bulundu. - ANTALYA