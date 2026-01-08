Haberler

Antalya Havalimanı geçen yıl 39 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Güncelleme:
Antalya Havalimanı, 2022 yılında toplamda 39 milyon 160 bin 491 yolcuya hizmet verdi. Aralık ayında ise 1 milyon 75 bin 275 yolcu trafiği kaydedildi.

Antalya Havalimanı, geçen yıl 39 milyon 160 bin 491 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce Antalya Havalimanı'nın geçen yıla ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 503 bin 419, dış hat yolcu trafiği 571 bin 856 oldu. Aralıkta toplam 1 milyon 75 bin 275 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 15, dış hatlarda 4 bin 285 olmak üzere toplamda 8 bin 300'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralıkta toplamda 11 bin 538 ton oldu.

Geçen yılın 12 aylık verilerine göre ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyon 160 bin 491, uçak trafiği 240 bin 129, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 466 bin 130 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
