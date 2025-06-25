Antalya'daki taşınmaz özelleştirme ihalesinde 100 milyon lira teklif verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Side ilçesindeki 4 bin 762 metrekarelik taşınmaz için düzenlenen özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 100 milyon lira olarak Mehmet Gültekin tarafından sunuldu.

Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 100 milyon liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Side ilçesindeki 4 bin 762 metrekarelik taşınmaz için 100 milyon liralık en yüksek teklifi, Mehmet Gültekin sundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak

Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Lahey'de diplomasi trafiği! Erdoğan bir konunun özellikle altını çizdi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.