Antalya'daki taşınmaz özelleştirme ihalesinde 100 milyon lira teklif verildi
Antalya'nın Side ilçesindeki 4 bin 762 metrekarelik taşınmaz için düzenlenen özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 100 milyon lira olarak Mehmet Gültekin tarafından sunuldu.
Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 100 milyon liralık teklif verildi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.
Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Side ilçesindeki 4 bin 762 metrekarelik taşınmaz için 100 milyon liralık en yüksek teklifi, Mehmet Gültekin sundu.
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi