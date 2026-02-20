Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Antalya'da YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Korkuteli ilçesinde bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Antalya sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesi sınırları içinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda bu alanın sınırları ile köşe koordinat detayları paylaşıldı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
