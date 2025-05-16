Antalya'da Özel Mücevher Fuarı Açıldı

Antalya'da lüks mücevher koleksiyonların, üretim teknolojilerinin, değerli taşların, özel tasarım ve el yapımı ürünlerin sergilendiği "Özel Mücevher Fuarı" açıldı.

Esfa Fuarcılık tarafından ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen fuara, 75 firma katıldı.

Vali Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kuyumculuğun ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlayan bir sektör olduğunu söyledi.

Kuyumculuğun güvenilirlik ve itibar açısından en hassas sektörlerden biri olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz, satın aldıkları ürünleri ülkelerine götürdüklerinde olumlu geri dönüşler alırlarsa, bu memnuniyet katlanarak artar. Böylece şehrimize ve ülkemize, başta itibar olmak üzere yeni müşteriler ve ticari fırsatlar kazandırmış oluruz. Türkiye, artık kuyumculuk sektörü, değerli taşlar ve tüm mücevherat alanında dünyada sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Katma değeri yüksek ciddi çalışmalar yürütülmekte, sektör hızla gelişmektedir."

Şahin, sektördeki gelişimin sürdürülebilirliği açısından fuarların önem arz ettiğini bildirdi.

ESFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aşık da sadece sektöre yönelik bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, fuarda toptancıları, perakendeci mağazacıları bir araya getirdiklerini söyledi.

Her firmanın özel tasarımlarını fuara taşıdığını ifade eden Aşık, yeni kreasyon ürünlerin de sergilendiğini belirtti.

Türkiye'de bu sektörde önemli markaların bulunduğunu dile getiren Aşık, fuarı ileriki dönemlerde uluslararası alanda düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Açılışa Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer ve sektör temsilcileri katıldı.

Değerli taşların ve sektörel ekipmanların da sergilendiği fuar, 18 Mayıs'a kadar açık kalacak.