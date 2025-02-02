Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Antalya'da Domates ve Sebze Fiyatları Yükseliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya hallerinde Ocak ayında domates miktar endeksi yıllık yüzde 12,65, fiyat endeksi ise yüzde 50,60 arttı. Sebze ve meyve miktar endekslerinde düşüş görülürken, fiyat endeksleri yüksek artışlar gösterdi.

Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,65, fiyat endeksi yüzde 50,60 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 28,12 azalırken, fiyat endeksi yüzde 58,68 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 34,70 azalırken, fiyat endeksi yüzde 38,63 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre(aylık) domateste yüzde 19,28, sebzede yüzde 13,08 artarken, meyvede yüzde 4,56 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 12,65 arttı, sebzede yüzde 28,12 ve meyvede ise yüzde 34,70 azaldı.

Domateste miktar da fiyat da arttı

Ocak ayında endekslerdeki yıllık değişimler; miktarda domates için ortalama üstünde, sebze ve meyve için ise 10 yıllık ortalama altında kaldı. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler, domates, sebze ve meyve için ortalama üstünde gerçekleşti. Ocak ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 50,60 arttı. Miktardaki yüzde 12,65'lik artışa rağmen bu yükseliş gerçekleşti.

Sebzede düşüş fiyatı etkiledi

Sebze fiyat endeksinde yıllık yüzde 58,68 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 28,12'lik düşüşü, fiyat endeksi artışını etkiledi. Meyve fiyat endeksi yıllık, yüzde 38,63 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 34,70'lik düşüşü, fiyat endeksi artışında etkili oldu. Ocak ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 7 yılın miktarda rekor artışı ve fiyatta ise ortalama altı düşük artışı olarak tabloya yansıdı.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 19,28 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi de aylık yüzde 2,35 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 13,08 artış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi de aylık yüzde 4,81 arttı. Son 7 yılın Ocak ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde en yüksek ikinci artış ve fiyat endeksinde ise en düşük ikinci artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 4,56 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 3,13 arttı. Son 7 yılın Ocak ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama altı değişimler olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
img

Karanlık çökünce ortaya çıktı! Bitlis'te gökyüzünde esrarengiz görüntü
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.