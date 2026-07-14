Yerli üretimle ithal otomotiv parçalarına alternatif oluşturdu

Antalya'da 2014 yılında bir makine, bir kalıp ve iki personelle üretime başlayan Rasim Feyzan Doğu, bugün 47 bin metrekarelik tesiste 243 kişiyle otomotiv yedek parçası ve endüstriyel plastik parça üretiyor.

Doğu, 2014'te ithal edilen otomotiv yedek parçalarını Türkiye'de üretme hedefiyle başladığı üretim yolculuğunu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 kalıba sahip bir sanayi yatırımına dönüştürdü.

Fabrikada, tampon, far, stop, sinyal, kapı cebi ve marşpiyel bageti gibi otomotiv yedek parçalarının yanı sıra dondurma makineleri için endüstriyel parçalar, çamaşır ve bulaşık makinelerinin motor yatakları, seralarda kullanılan tarım ekipmanları ve sprey tabancaları üretiliyor.

Doğu, AA muhabirine, uzun yıllar otomotiv yedek parçası toptancılığı yaptıktan sonra, 2010'lu yıllarda ikinci kuşağın da şirkete katılmasıyla üretime yönelme kararı aldıklarını söyledi.

"Bir kalıp ve bir makineyle başladık"

Otomotiv yedek parçasında ithalatın yoğun olduğu dönemde, sattıkları ürünleri Türkiye'de üretme fikrinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Doğu, "Araba yedek parçasında ithalatımız çok fazlaydı. 'Bunları üretebilir miyiz?' diyerek yola çıktık. 2014 yılında bir makine, bir kalıp ve iki personelle üretime başladık. Bugün yaklaşık 47 bin metrekarede toplam 243 kişiyle araba yedek parçası ve diğer ürünleri üretiyoruz." dedi.

Antalya doğumlu olduğunu, ailesinin ve ticari ağlarının kentte bulunması nedeniyle üretimi burada sürdürdüklerini dile getiren Doğu, Anadolu pazarına yakınlık açısından avantajlı bir konumda bulunduklarını ifade etti.

Girişimlerinde asıl amacın ithalatın önünü kesmek olduğuna dikkati çeken Doğu, şöyle konuştu:

"Ne yaptığımızı, ne aldığımızı, Çin'de ve Avrupa'da fiyatların ne kadar olduğunu bildiğimiz için 'Biz bunu üretsek nasıl olur?' diyerek bir kalıp ve bir makineyle başladık. Şu an 2 bin 500 kalıp ve 243 kişiyle memnun olduğumuz bir iş yapıyoruz. Eğer bir ürün ithal ediliyorsa ve araba yedek parçasında tampon, aydınlatma gibi bir ürünse o zaten bizim radarımıza giriyor. Eğer fiyat performansı uygunsa biz o ürünü yapmak için gayret sarf ediyoruz."

Doğu, yerli üretimin hem toptancılar hem de son kullanıcılar için avantaj sağladığını aktararak, zamanında teslimat, doğru fiyat ve uygun vade imkanıyla pazara katkı sunduklarını kaydetti.

"İthalatın önünü kesmek istiyoruz"

Orijinale eş değer ve kaliteli ürün üretiminin maliyetlerin düşmesine katkı sağlayacağını belirten Doğu, "Bize en çok sorulan sorulardan biri 'Ne kadar ihracat yapıyorsunuz?' oluyor. Halbuki 'Ne kadar ithalatın önünü kesiyorsunuz?' diye sorsalar daha çok mutlu olurum. Çünkü ihracat yapmak tabii ki kıymetli, bizim de ihracatımız var. Ancak benim derdim, bir ürün ithal ediliyorsa bunu ülkemizde üretebilmek." ifadelerini kullandı.

14 milyon dolarlık yeni aydınlatma yatırımı

Rasim Feyzan Doğu, firmayı en çok heyecanlandıran yeni projenin araç aydınlatması olduğunu dile getirdi.

Eski nesil araç aydınlatma ürünlerini 14 aydır üretip sattıklarını, yeni nesil ürünler için de yaklaşık 14 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını bildiren Doğu, şunları kaydetti:

"Yeni yaptığımız yatırım yaklaşık 14 milyon dolar değerinde. Altı ay içerisinde faaliyete geçip orada da ithal ürünün önünü keseceğimize inanıyoruz. LED'li, viraj dönen ve matrix farlar gibi teknoloji gerektiren yeni nesil ürünlerin Türkiye'de üretimi henüz yok. Biz bununla ilgili 4 senedir yatırım yapıyoruz. Yeni fabrikamız ile birlikte bunun da üretimine başlamış olacağız. Bu benzer üretim noktalarının yüzde 99'u Çin ve Tayvan'da. Dünyanın en büyük iki üreticisi Tayvan'da yer alıyor. Bunun karşısında biz Türkiye içerisinde güçlü bir rakip olacağımıza inanıyoruz."

Yatırım teşvik belgesini Ocak 2026'da aldıklarını, KOSGEB'den de dijitalleşme yatırımı desteği sağladıklarını belirten Doğu, kamu desteklerinden memnun olduklarını ifade etti.

Dış ticarette rekabet koşullarının önemine de değinen Doğu, "Ticareti regüle ederken dışarıdan gelen ürünlerin bizimle aynı ligde, aynı kulvarda yarışmasını istiyoruz. Bu bizim için yeterli." dedi.