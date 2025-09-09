Antalya, 2025'in İlk 8 Ayında 11 Milyon Turist Ağırladı

Antalya'yı yılın ilk 8 ayında 11 milyon 702 bin 733 kişi ziyaret etti. En çok turist Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) açıkladığı verilere göre, Antalya 2025 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 702 bin 733 ziyaretçi ağırladı. Rusya Federasyonu büyüme hızında yavaşlama yaşansa da açık ara lider konumunu korudu. 2 milyon 660 bin ziyaretçi ile toplam pazarın yüzde 24,3'ünü oluşturan Rusya'nın artış oranı yüzde 0,84'te kaldı. Almanya ise 2 milyon 200 bin ziyaretçi ve yüzde 20 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Ancak Almanya'dan gelişlerde yüzde 1,34'lük küçük bir düşüş kaydedildi.

İngiliz ziyaretçi sayısı arttı

İngiltere'den Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 116 bine ulaşarak yüzde 10,2 paya yükseldi. İngiltere pazarında yüzde 0,54 oranında artış gerçekleşti. Polonya ise 913 bin ziyaretçiyle yüzde 8,3 pay aldı ve yüzde 0,82 artış kaydetti.

Ukrayna ve Litvanya öne çıktı

Ziyaretçi değişim oranlarında Ukrayna ve Litvanya dikkat çekti. Ukrayna'dan gelen ziyaretçiler yüzde 24 artışla 296 bine ulaştı. Devam eden savaş ortamına rağmen Ukrayna pazarında belirgin bir toparlanma gözlendi. Litvanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 9,9 artarak 158 bine çıktı. Avusturya ise yüzde 5 artışla 145 bin ziyaretçi gönderdi. Moldova ve Belarus da küçük artışlarla yükseliş gösterdi.

Buna karşılık Kazakistan ve Slovakya'dan gelen ziyaretçi sayılarında sert düşüşler yaşandı. - ANTALYA