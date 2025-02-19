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Antalya, 2025 D-8 Turizm Şehri Unvanını Aldı

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Antalya, 2025 D-8 Turizm Şehri unvanını kazanarak uluslararası turizmdeki konumunu güçlendirmek için önemli adımlar atmayı planlıyor. Vali Hulusi Şahin önderliğinde yapılan strateji toplantısında kültürel, sanatsal ve sürdürülebilir turizm projeleri değerlendirildi.

Antalya'nın uluslararası turizm alanındaki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen 2025 D-8 Turizm Şehri Strateji Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, 2025 D-8 Turizm Şehri unvanını alan ilk şehir oldu. Bu ödül kapsamında Antalya'da düzenlenecek olan spor, gastronomi, müzik, tiyatro etkinlikleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ele alındığı 2025 D-8 Turizm Şehri Strateji Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, sürdürülebilir turizm politikalarının geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar ve Antalya'nın turizmdeki uluslararası konumunu güçlendirecek projeler değerlendirildi.

Antalya Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Emir Gürdal, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1. Direktörü Ahmar İsmail, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İdari Asistanı Muhammad Bilal Khan ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çok Taraflı İlişkiler Koordinatörü Enis Uğur katıldı.

"Antalya'nın uluslararası popülaritesini daha geniş alanlara taşıyacağız"

Toplantının açılış konuşmasında Antalya'nın D-8 Turizm Şehri unvanı alan ilk şehir olduğunu belirten Vali Şahin, "Dünyanın turizm başkenti olan Antalya'da önümüzdeki yıl çok sayıda kültür ve sanat programı düzenleyeceğiz. Yörük Festivali, Food Fest Festivali ve Kültür Yolu Festivali gibi birçok etkinliğe, D-8 teşkilatına üye ülkeleri de davet ederek Antalya'nın uluslararası popülaritesini daha geniş coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 D-8 Turizm Şehri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarımızda çeşitli faaliyetler düzenleyecek. Bu doğrultuda, mart ayında ön hazırlık çalışmalarını tamamlayarak nisan ayı itibarıyla etkinliklerimize hız kazandıracağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımız da çalışmalarını bu hedef doğrultusunda sürdürüyor" dedi.

D-8 turizm şehri ödülü hakkında

D-8 üyesi ülkelerin (Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan) turizm bakanlıkları ve yetkilileri, 28 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ödül için aday şehirleri değerlendirdi. Türkiye'nin Antalya, İran'ın Kerman ve Pakistan'ın Lahor şehirleri arasından yapılan seçimde, Antalya ilk sırada yer aldı, 2025 yılı D-8 turizm şehri seçildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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