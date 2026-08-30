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Hatay'da Arıcılık İşletmesine Bal Sağım Sezonu Ziyareti

Hatay'da Arıcılık İşletmesine Bal Sağım Sezonu Ziyareti
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya'da bir arıcılık işletmesini ziyaret ederek arı kolonilerinin durumu ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Türkmen, arı sağlığı ve kaliteli bal üretiminin önemine vurgu yaparak üreticinin taleplerini dinledi; müdürlük olarak arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya ilçesinde arıcılık faaliyeti yürüten üreticinin işletmesini bal sağım sezonunda ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette arı kolonilerinin durumu, üretim faaliyetleri ve sezonun genel seyri hakkında üreticiden bilgi alındı. Türkmen, arıcılıkta verimliliğin artırılması, arı sağlığının korunması ve kaliteli bal üretiminin önemine dikkat çekerek üreticinin talep ve önerilerini dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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