Hatay'da Arıcılık İşletmesine Bal Sağım Sezonu Ziyareti

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya ilçesinde arıcılık faaliyeti yürüten üreticinin işletmesini bal sağım sezonunda ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette arı kolonilerinin durumu, üretim faaliyetleri ve sezonun genel seyri hakkında üreticiden bilgi alındı. Türkmen, arıcılıkta verimliliğin artırılması, arı sağlığının korunması ve kaliteli bal üretiminin önemine dikkat çekerek üreticinin talep ve önerilerini dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı