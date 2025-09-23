Ankara, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketinden 24'ünü Barındırıyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "TOBB Türkiye 100 listesi, Ankara'nın girişimcilik, yenilikçilik, Ar-Ge ve yüksek teknolojiye dayalı üretimdeki gücünü bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde hazırlanan TOBB Türkiye 100- Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri ödül töreni TOBB Konferans Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen törende Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ödüllendirildi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, en hızlı büyüyen 100 şirketin 24'ünün Ankara firması olduğuna dikkat çekerek, "TOBB Türkiye 100, Başkentimiz için bir gurur tablosu oldu. 17'si Ankara Sanayi Odası üyesi 24 Ankara firması listede yer aldı. Ankara, listede en çok firmayla temsil edilen il oldu" dedi.

Elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna öncülün eden tüm firmaları kutlayan Başkan Ardıç, "TOBB Türkiye 100 listesi, Ankara'nın girişimcilik, yenilikçilik, Ar-Ge ve yüksek teknolojiye dayalı üretimdeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Azim ve özveriyle çalışan sanayicilerimizle, Ankara'mızı sanayi ve teknolojinin de Başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.