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Ankara Ticaret Odası'ndan Yeşil Dönüşüm Semineri

Ankara Ticaret Odası'ndan Yeşil Dönüşüm Semineri
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Ankara Ticaret Odası, üyelerini yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak amacıyla 'Sürdürülebilirlik Dünyasındaki Son Gelişmeler' başlıklı bir seminer düzenliyor. Seminere katılım ücretsiz olacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerini yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak için "Yeşil Mutabakat", "Sınırda Karbon Düzenlemesi", "Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları", "Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG)" konularının ele alınacağı bir seminer düzenleyecek.

Ankara Ticaret Odası, iklim değişikliği ile mücadelede Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılında açıkladığı Yeşil Mutabakat programıyla ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda hayata geçireceği uygulamalara üyelerini hazır hale getirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Mutabakat kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedefleyen AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) 1 Ekim 2023 tarihinde başlattığı geçiş dönemini 31 Aralık 2025'te tamamlamayı ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren nihai olarak uygulamaya hazırlanıyor. İhracatının yüzde 40'ından fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren Türkiye'yi de doğrudan etkileyecek bu uygulamaya üyelerini hazır hale getirmek için harekete geçen Ankara Ticaret Odası, "Yeşil Mutabakat", "Sınırda Karbon Düzenlemesi", "Sürdürülebilir Raporlama Standartları", "Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG)" konularında son trendler, düzenlemeler ile stratejilerin ele alınacağı "Sürdürülebilirlik Dünyasındaki Son Gelişmeler" başlığıyla bir seminer gerçekleştirecek. 7 Kasım'da ATO Meclis Salonu'nda yapılacak seminere katılmak isteyen ATO üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nın www.atonet.org.tr web sitesindeki etkinlikler bölümünde duyurusu yer alan seminere kayıt yaptırarak, ücretsiz katılım sağlayabilecek.

"Dünya ticaretindeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, AB'nin Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, firmaları sürece hazır hale getirmenin önemine dikkati çekti. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın ilk aşamada demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde başlayarak, ilerleyen süreçte kapsamının genişleyeceğini hatırlatan Baran, "Bu süreci tüm sektörlerimizin gelişimi için fırsat bilmeliyiz. Bugün özellikle KOBİ'lerimiz için zorlu görünen bu dönüşümü verimli geçirebilirsek, önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinde önemli eşikler aşıp, yeni ticaret kapılarını aralayabiliriz. Ankara Ticaret Odası olarak üyelerimizi üretimden ticarete, turizmden finansmana, yeşil dönüşüm sürecinin raporlama standartlarına kadar her alanda yeni döneme hazır hale getirerek, yeşil dönüşüm sürecinin dünyadaki amiral gemisi olmak istiyoruz. Firmalarımızın yeni döneme eksiksiz hazırlanmasını sağlayarak, dünya ticaretindeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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