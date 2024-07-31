Ankara Ticaret Odası Başkanı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Ankara Ticaret Odası ile kardeş oda bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, beraberinde ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Özyolu ve Ali İhsan Güçlü, ATO Meclis Üyesi Mehmet Özbey ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette 6 Şubat depremleri üzerinden geçen 18 ayda Malatya'da yaşanan süreç hakkında bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, "Yeniden ayağa kalma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde her türlü ziyaret ve desteğin büyük önemi var. Ankara Ticaret Odası, depremin ilk gününden itibaren önemli sorumluluklar alarak her konuda yanımızda oldu. Değerli Başkanımız Gürsel Baran'a kıymetli ziyaretleri ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ankara Ticaret Odası ile kardeş oda bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu iş birliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da 6 Şubat'tan bu güne Malatya'ya üçüncü gelişi olduğunu belirterek, "Her gelişimde Malatya Ticaret ve Sanayi Odamıza mutlaka uğrarım. Oğuzhan başkanımızdan bilgiler alırız. Malatya TSO ile kardeş oda gibi hareket ediyoruz. Depremden ağır hasar alan Malatya için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA