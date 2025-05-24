Ankara'nın Yeni Ticaret Merkezi İvedikent'in Temeli Atıldı

Ankara'nın Yeni Ticaret Merkezi İvedikent'in Temeli Atıldı
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Ankara'nın yeni ticaret merkezi olarak planlanan İvedikent Projesi'nin temel atma töreni, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Proje, şehrin üretim ve ticaret gücünü artırmayı hedefliyor.

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent'in' temel atma töreni gerçekleştirildi

ANKARA - Ankara'nın yeni ticaret merkezi olarak planlanan İvedikent Projesi, düzenlenen lansman ve temel atma töreniyle kamuoyuna tanıtıldı.

Ankara'da düzen, disiplin, güç ve gelişmişliği tek bir merkezde birleştirerek sürekli bir sanayi ve yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen İvedikent Projesi'nin temel atma töreni, Yenimahalle ilçesinin Yuvaköy Mahallesinde gerçekleşti. Törene Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve birçok önemli isim katıldı.

"Ankara'mızın üretim ve ticaret gücünü daha da ileriye taşıyacağız"

Bu projenin Ankara'nın değerine değer katacağını ve üretim gücünü daha da ileriye taşıyacağını belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Bugün burada yalnızca bir inşaat projesinin temelini atmıyoruz. Aynı zamanda Aras İnşaat'ın yarım asrı aşan tecrübesiyle birlikte hayata geçireceği İvedikent projesiyle Ankara'mızın üretim ve ticaret gücünü daha da ileriye taşıyacak bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bu proje tam 1 buçuk milyonu aşkın vatandaşımıza da doğrudan istihdam sağlıyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"Ankaramız gerçekten bu mekanları hak ediyor"

Ankara'nın bu projede yer alacak mekanları hak ettiğini ve ihtiyacı olduğunu belirten Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise, "Ankara çok eski yıllarda bir memur kenti olarak anılırdı. Şimdi artık sanayide, ticarette, üretimde, ihracatta, istihdamda çok farklı yerlere geldi. Ankara'mızın bu mekanlara gerçekten çok ihtiyacı var. Ankara'mız gerçekten bu mekanları hak ediyor. Türkiye'mizdeki en önemli mekanlardan birisi olmuş. Yaklaşık 700 işyeri ve 70 bin metrekarelik bir alandan bahsediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Ekonomi
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