Ankara'nın Güdül ilçesinde çiftçilere tohumluk nohut dağıtıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde 430 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli toplam 43 ton tohumluk nohut dağıtıldı.

Güdül Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere tohum desteğinde bulunuldu.

İlçe meydanında düzenlenen programda, 430 çiftçiye 100'er kilogram tohumluk nohut teslim edildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, destekleri dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tanrıseven ise TAKE Projesi kapsamında 430 üreticiye toplam 43 ton tohumluk nohut dağıtıldığını kaydetti.