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Çankaya'da iki taşınmazın özelleştirme pazarlığı tamamlandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi'ndeki 483,92 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 70 milyon lira bedelle Karahancı Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı aynı mahallede bulunan 2 bin 132,96 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 166 milyon lira bedelle Ahmet Adnan Baykoç'tan geldi.

Kaynak: AA
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