Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde İlerleme Kaydedildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmaları paylaştı. Bakan Uraloğlu, "293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacak" dedi.

14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, çalışmaların 7/24 kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Sahada 2 bin 500'e yakın personelimiz ve yaklaşık bin iş makinemiz görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladık" ifadelerine yer verdi.

'STRATEJİK BİR LOJİSTİK HAT ORTAYA ÇIKACAK'

Projenin tamamlanması ile hem bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Uraloğlu, Ankara-Çorum arası yolculuk süresinin de 3 saatten 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Samsun arası yolculuk süresinin ise 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu ayrıca hattın tamamlanması ile yılda 14 milyon ton yük ve 12 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacağını bildirdi. Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje ile Samsun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlıyoruz. Karadeniz'in uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonu güçlenecek. İleride hayata geçirilecek Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin-Sarp demir yolu hattı ile birleştiğinde Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarını birbirine bağlayan stratejik bir lojistik hat ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.