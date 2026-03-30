ÖİB, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait bazı hisseleri özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait bazı hisselerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi. İhaleye katılmak isteyenlerin 21 Nisan'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait belirli oranlardaki hisselerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Compagnie Financiere Ottomane SA. sermayesinde yer alan, özelleştirme kapsamı ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait yüzde 2,41 kurucu hisse ile yüzde 1,4 adi hisse (iştirak hisseleri), satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı da 25 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 21 Nisan'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu, bakın nerede ortaya çıktı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Dondurma içinde çivi yedirdikleri müşteriye 14 milyon dolar tazminat ödeyecekler

Yediği dondurma ile hayatı kararan kadına rekor tazminat
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti

4 bin metreden yere çakıldı! Test atlayışı faciayla bitti
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var

İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kim'den İsrail'i küplere bindirecek idam kararı