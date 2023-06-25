Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Küçükbaş Kurbanlık Daha Uygun Fiyatlı

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, yurttaşların fiyatı daha uygun olduğu için küçükbaş kurbanlık tercih ettiğini belirterek, büyükbaş hayvan fiyatlarının artma nedenini izlenen yanlış politikalara bağladı.

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, yurttaşların fiyatı daha uygun olduğu için küçükbaş kurbanlık tercih ettiğini belirterek, "En uygun et fiyatı kıymadır biliyorsunuz kasaplarda. Kıymanın fiyatı kuzu etinin üstünde fiyatlanma alıyor" dedi. Kılınç, büyükbaş hayvan fiyatlarının artma nedenini izlenen yanlış politikalara bağladı ve "Daha üretim maliyetini geçmeyen bir fiyata pahalı diye müdahale edildiğinde sonucu bu" diye konuştu.

Hasan Kılınç, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Bu yıl fiyatları uygun olduğu için küçükbaş hayvanların daha çok satıldığını belirten Kılınç, kurbanlık fiyatlarındaki artışı şöyle anlattı:

"5 bin liradan başlayıp 12 bin liraya kadar değişmekte fiyatlar. Büyükbaşta da 55 bin liradan 120 bin liraya kadar çıkmaktadır. (Fiyatlarda) Yüzde 150 yakın bir artış oldu. Geçen yıl baskılanmış fiyatlardı. Gerçek fiyatlar değildi. Geçen yıl ithalat, biraz da damızlıkların kesime gitmesiyle suni arzdan kaynaklı olarak fiyatlar baskılanıyordu. Geçen sene koyunun fiyatı bin 500-2 bin lira civarındayken 5 bin lira olması gerekiyordu. O baskılama sonucu, biraz da pazarda fazla damızlığın kesimi sonucu bu duruma geldik. Şimdi yavaş yavaş piyasada arz azalınca fiyatlar yükseldi. Bu dönem de en fazla kuzunun olduğu dönem olduğu için yine kuzu fiyatlarında biraz gevşeme var. Büyükbaşta halen sıkıntı devam ediyor. Küçükbaşta da bakıcı sorunu çözülmezse aynı kaderi paylaşacak büyükbaş ile."

Küçükbaş hayvanın yetiştiriciye maliyetinin kilogram başına 90 lira olduğunu aktaran Kılınç, "Bizde de şu anda 85-90 liraya satılıyor canlıları, bir ara 100 liraya çıktı ve o da ufak bir kar. Şu anda başa baş gidiyor fiyatlar. Yüksek değil, tüketiciye yüksek geliyor bu. Tüketicinin alım gücünün düşük olması ayrı bir sorun. Şu anda düşük, gelecek sene alım gücü ne olursa olsun bu fiyatlara bulamayız. Artış da bunun daha çok çok üstünde olacaktır" dedi.

"KIYMANIN FİYATI KUZU ETİ ÜSTÜNDE"

Büyükbaş hayvanların bayramda tercih edilmeme nedeninin yüksek fiyatlar olduğuna dikkat çeken Kılınç, şunları kaydetti:

"Şu anda büyükbaş, 240 lira karkas fiyatı. 100 lirayken müdahale edilip 90 liraya düşürüldü devlet tarafından. Bundan 6 ay önceydi. 6 ay önce 90 liraydı, şu anda 240 lira. Müdahale ettiğinde, o fiyatların dengelenmesinden daha da ağır bir sonuç yarattı. Çünkü damızlık, kesime gitti yine. En uygun et fiyatı kıymadır biliyorsunuz kasaplarda. Kıymanın fiyatı kuzu etinin üstünde fiyatlanma alıyor."

Devletin sütte uyguladığı yanlış politika nedeniyle bir dönem damızlıkların kesime gittiğini aktaran Kılınç, "Süt ucuz yapılınca, sütten kar etmeyen, ineğini kesime götürdü. Piyasada hem dana hem inek beraber kesilince piyasada arz fazlası gibi gözüktü. Onlar bitti ve bitince ortada dana kalmadı" diye konuştu.

"ÜRETİM MALİYETİNİ GEÇMEYEN FİYATA MÜDAHALE EDİLDİĞİNDE SONUCU BU"

Kılınç, büyükbaş fiyatlarına ilişkin görüşünü, "Daha üretim maliyetini geçmeyen bir fiyata pahalı diye müdahale edildiğinde sonucu bu" diye özetledi.

"ARTIK YERLİ ÇOBAN BULMA OLASILIĞIMIZ YOK"

Çoban sorunu yaşadıklarını dile getiren Kılınç, artık yerli çoban bulmanın imkansız olduğunu kaydederek, Afganistan'dan gelen çobanların kayıtlı şekilde çalışabileceğini söyledi. Kılınç, "Artık yerli çoban bulma olasılığımız yok" dedi. Kılınç, yabancı çobanların kendilerine maliyetinin ise ücretle birlikte, yeme ve içme de eklendiğinde 20 bin lira olduğunu söyleyerek, "Parasıyla ilgili de değil, artık sosyolojik dönüşüm var ülkede. Artık çobanlık yapılmak istenmiyor bu ülkede" diye konuştu.