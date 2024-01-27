Ankara'da simide yüzde 50 zam

Ankara'da simide gelen zamla 10 TL olan fiyatı, 15 TL'ye çıkarıldı. Yüzde 50'lik zammın 27 Ocak itibariyle geçerli olacağını bildiren Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler." dedi.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKENLER LÜTFEN ÇIKIP DİLESİN"

Ankara'da simide en son 31 Temmuz'da zam yapılarak fiyatı 10 TL olmuştu. Başkent'te simit yarından itibaren 15 TL'den satılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş,"Özellikle emekli, öğrenci kesiminden dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz." ifadelerini kullandığı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Temmuz 2023'de 10 TL olmasına karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur. Bunun nedenleri de ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda 15 TL esnafın derdine de derman olmuyor ama maalesef bu zammı yapmak zorunda kaldık. Bugün özellikle emekli, öğrenci kesiminden dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık. Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğal gaz işçi giderlerinin yüzde 200'lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz, özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler."