Haberler

Ankara'da Marketlerde Temel Gıda Ürünlerine Denetim

Ankara'da Marketlerde Temel Gıda Ürünlerine Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, temel gıda malzemeleri üzerinde fiyat ve etiket denetimleri yaparak, haksız fiyat uygulamalarına karşı mücadele ediyor. Bu yıl 15 bin firma ve 4 milyon ürün denetlendi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, marketlere yönelik fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini inceledi. Fiyat etiketinde ürünün üretim yerine, ayırıcı özelliğine, birim ve satış fiyatına bakan ekipler, malın kasa ve raf fiyatını karşılaştırdı.

"Şüpheli işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediliyor"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin, tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde, işletmelerden ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturaları istediklerini aktaran Tan, "Faturaların incelenmesi sonucunda, haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediliyor. Burada haksız fiyat uygulamasının tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda Ankara'da, bu yılın ocak ayından bugüne kadar toplam 15 bin firma, 4 milyon ürün denetlendi, 140 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Tan, başkentteki denetimlerin 25 ilçede aralıksız devam ettiğine değinerek, vatandaşların, marketlerde karşılaştıkları uygunsuzlukları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), e-Devlet, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması ve il müdürlükleri üzerinden şikayet edebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralı

İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Saldırganın bağlantısı var mı? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
İşte 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi

ABD'ye bir rest daha! Gizli uçak pisti imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.