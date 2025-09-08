Ankara'da Marketlerde Temel Gıda Ürünlerine Denetim

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, marketlere yönelik fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini inceledi. Fiyat etiketinde ürünün üretim yerine, ayırıcı özelliğine, birim ve satış fiyatına bakan ekipler, malın kasa ve raf fiyatını karşılaştırdı.

"Şüpheli işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediliyor"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin, tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde, işletmelerden ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturaları istediklerini aktaran Tan, "Faturaların incelenmesi sonucunda, haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediliyor. Burada haksız fiyat uygulamasının tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda Ankara'da, bu yılın ocak ayından bugüne kadar toplam 15 bin firma, 4 milyon ürün denetlendi, 140 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Tan, başkentteki denetimlerin 25 ilçede aralıksız devam ettiğine değinerek, vatandaşların, marketlerde karşılaştıkları uygunsuzlukları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), e-Devlet, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması ve il müdürlükleri üzerinden şikayet edebileceğini kaydetti.