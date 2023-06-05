Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Beslenme Eğitimlerine Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te hayvancılığın gelişmesi ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlediği hayvan beslenme eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Gölbaşı Oyaca Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricilerine buzağı bakımı, küçükbaş-büyükbaş hayvan beslenmesi ve sağım hijyeni konusunda eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te hayvancılığın gelişmesi ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlediği hayvan beslenme eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Gölbaşı Oyaca Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricilerine buzağı bakımı, küçükbaş-büyükbaş hayvan beslenmesi ve sağım hijyeni konusunda eğitim verildi.

Başkent'te hayvancılığın geliştirilmesi ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler veren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gölbaşı ilçesi Oyaca Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricileriyle buluştu.

Belediye personeline yönelik 'Süt Sığırlarında Yemleme Strateji Semineri' de veren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Betül Zehra Sarıçiçek, Oyaca Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricilerine buzağı bakımı, küçükbaş-büyükbaş hayvanların beslenmesi, sağım hijyeni konularında bilgi verirken; yetiştiricilerin merak ettiği konularda sorularını yanıtladı.

Buzağı bakımından küçükbaş-büyükbaş hayvanlarının beslenmesi ve sağım hijyenine kadar pek çok konuda bilgi verdiklerini belirten Prof. Dr. Betül Zehra Çiçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde hayvancılık çok kötü bir yere doğru gidiyor ve ekonomik krizden dolayı insanlar hayvancılıktan çok fazla para kazanamıyorlar. Onların daha doğru hayvancılık yapmaları, hayvanlarını daha düzgün beslemeleri, yemleri ve sağımları steril ortamda yapmaları ve kaliteli süt elde edip insan beslenmesine sunmaları için yanlışları varsa düzeltmek, eksikleri varsa tamamlamak ve onlara katkıda bulunmak amacıyla bir eğitim düzenledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de hayvancılık konusunda verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yerli üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Nadide Yıldırım ise "Bizim küçük aile işletmelerimizin genelinde daha geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapılıyor. Biz güncel bilgileri onlarla paylaşarak daha karlı ve verimli hayvancılık yapmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Program sonunda eğitime katılan yetiştiricilere plastik kova, meme daldırma kabı, sağım sonrası daldırma solüsyonu ve buzağı biberonundan oluşan meme kiti hediye edildi.