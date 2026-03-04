ANGİKAD'ın geleneksel iftar programı iş dünyasını bir araya getirdi

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

ANGİKAD'ın bir otelde yapılan geleneksel iftar programına sivil toplum örgütleri ile iş dünyasının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Program kapsamında ayrıca kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rolünün ele alındığı Dünya Kadınlar Günü Paneli gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, dernek olarak 2007 yılından bu yana kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Diker, kadın girişimciliğini desteklemeyi kalkınma stratejisi olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün hala kadınların iş gücüne katılım oranı olması gereken seviyede değil. Karar alma mekanizmalarında temsil yeterli değil. Finansmana erişimde, yatırım ağlarına ulaşmada ve teknoloji alanlarında görünmeyen bariyerlerimiz var. Biz de bu noktada önemle duruyoruz. Projelerimizle kadınlara sadece eğitim vermiyoruz, onları güçlü, stratejik işbirliklerine ve yatırımcı bağlantılarına entegre ediyoruz. Mentörlük, finansal okuryazarlık, dijital dönüşüm ve liderlik vizyonuyla kadın girişimcileri yarına hazırlıyoruz."

Bu kapsamda sürdürülebilir projelere odaklandıklarının altını çizen Diker, kadının ekonomik olarak güçlenmesinin aileyi, toplumu ve ülkeyi güçlendireceğini aktardı.

Diker, sanayide, teknolojide, yatırım masalarında kadınların daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Gelecek için kadının vizyonu, cesareti ve oluşturduğu sinerji de oldukça önemlidir." dedi.

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin işletmeyi temsil ettiklerini söyledi.

Ekinci, fırsat eşitliği konusunda kadınlara farklı bir başlık açtıklarını, bu alanda farkındalık oluşturmaya önem verdiklerini belirtti.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da kadının hem yaşamda hem iş hayatında sahip olduğu güçlü konuma dikkati çekti.

Plaket takdimi ve panel gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından Diker, fırsat eşitliğini destekleyen çalışmaları kapsamında Yılmaz'a "ANGİKAD Fırsat Eşitliği Ödülü"nü takdim etti.

Program kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü ise Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu yaptı.

ANGİKAD Kurucu Başkanı Devrim Erol, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Aykut Çakmaklı ve OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Esat Hisarcıklılar'ın konuşmacılar arasında yer aldığı panelde, iş dünyasında kadın liderliğin artırılmasının önemi, kadınların sanayide ve üretimde yer almasının ülke ekonomisine sağladığı katkı ve küresel cinsiyet farkına ilişkin son veriler değerlendirildi.