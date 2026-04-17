ANFAŞ yönetimi, BAİB'in yeni yönetimiyle stratejik iş birliği konularını değerlendirdi

ANFAŞ yönetimi, BAİB'in yeni yönetimiyle stratejik iş birliği konularını değerlendirdi
ANFAŞ Fuarcılık Yönetimi, BAİB Başkanı Mehmet Ali Can'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bölge ihracatının geliştirilmesi ve fuarcılığın katkısı üzerine stratejik iş birliği konularını değerlendirdi.

ANFAŞ Fuarcılık Yönetimi, BAİB Başkanı Mehmet Ali Can'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bölge ihracatının geliştirilmesi ve fuarcılığın katkısı üzerine stratejik iş birliği konularını değerlendirdi.

ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Yönetim Kurulu Üyesi Melek Ercan ve Proje Müdürü Buse Özbilek; Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mehmet Ali Can ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önümüzdeki döneme ilişkin stratejik iş birliği

Gerçekleşen görüşmede; bölge ihracatının sürdürülebilir büyümesi, fuarcılık faaliyetlerinin ihracata sağladığı katma değer ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik iş birliği alanları kapsamlı şekilde ele alındı. Ziyarette, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

ANFAŞ Yönetimi, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla BAİB Başkanı Mehmet Ali Can ve değerli yönetimine teşekkür ederek, yeni görev dönemlerinin ülke ihracatına ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına olan inancını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! İki farkla kaybederlerse küme düşüyorlar

112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! Kaybederlerse küme düşüyorlar
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Tehditler savuran hain için yolun sonu! Evinden çıkanlara bakın
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
'Kocamla birliktesin' deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı

Görüntü Türkiye'den! Kadınların erkek kavgası sürpriz sonla bitti