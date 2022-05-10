Marilyn Monroe'nun resmedildiği tablo açık artırma ile 195 milyon dolara satıldı - Haberler

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Marilyn Monroe'nun resmedildiği tablo açık artırma ile 195 milyon dolara satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Pop art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol'un "Marilyn Monroe" portrelerinden biri 195 milyon dolara alıcı buldu. Warhol'un Monroe portresi, 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin New York kentindeki Christie's müzayede evinde Amerikalı ressam Andy Warhol'un 1964 yılında Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun portresini yaptığı çalışmalarından biri olan "Shot Sage Blue Marilyn" açık artırmaya çıkarıldı.

TAM 195 MİLYON DOLARA ALICI BULDU

Eser, vergiler dahil 195 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 960 milyon Türk Lirası) alıcı bularak "20. yüzyılın en pahalı sanat eseri" oldu. Shot Sage Blue Marilyn, aynı zamanda tüm zamanların en pahalı ikinci sanat eseri olarak kayıtlara geçti. Satıştan edilecek gelir çocuklara yardım vakfına bağışlanacak.

ÖNCEKİ ESER 450 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Öte yandan dünyanın en pahalı sanat eseri ise Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği ve 2017'de 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" olmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Marilyn Monroe, Magazin, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

sem sem:

450 milyon dolar 195 milyon dolar Allah belanızı versin ulan bu paralara dünyada ac kalmaz be bir tabloya veriyorsunuz cehenneme gidin kimse sanatseverlik yapmasın bu sanat severlik değil

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