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ANASİAD'dan Bursa Valisi Ayyıldız'a Hayırlı Olsun Ziyareti

ANASİAD'dan Bursa Valisi Ayyıldız'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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ANASİAD Yönetim Kurulu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Hakan Birkan, Bursa'nın ekonomik kalkınması için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ayyıldız'a Bursa'nın ekonomik kalkınmasına yönelik görüş ve önerilerini sundu. Ziyaret sırasında konuşan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli projeler yürüttüklerini belirten Birkan, "Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kritik görevlerde edindiği tecrübelerle Bursa'ya büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. ANASİAD olarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine hazırız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise, ANASİAD'ın Bursa'nın gelişimi için yapacağı yatırımların önemine değindi. Vali Ayyıldız, "Bursa Valiliği olarak, şehrimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde çalışacağız. Huzur ve güven ortamını koruyarak şehrimizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

ANASİAD yönetim kurulu üyeleri Erdoğan Öner, Gürsel Bozkurt, Hüseyin Fırat Yıldırım, Kerem Kutlucan, Kuddusi Niğdelioğlu, Kürşat Erbay, Serkan Saltık ve Özlem Erçin de ziyarette hazır bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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