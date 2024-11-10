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ANASİAD Başkanı Hakan Birkan'dan Atatürk İçin Anma Mesajı

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan'dan Atatürk İçin Anma Mesajı
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Hakan Birkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümünde yayımladığı mesajda, Atatürk'ün mirasına bağlılıklarını vurgulayarak Türk iş dünyasının Cumhuriyetin ideallerini yaşatacaklarını belirtti.

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, Atatürk'ün açtığı aydınlık medeniyet yoluna bağlılıklarını yineleyen Birkan, Türk iş dünyasının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da büyük Önder'e layık olabilmek için var gücüyle çalışacağını belirtti.

Atatürk'ün yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın tarihine yön veren bir lider olduğunun altını çizen Birkan, "Ülkemizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde büyük bir şükran ve minnetle yaşamaktadır. Atatürk'ün ülkemiz için koyduğu hedeflerden hiçbir zaman kopmayacak ve O'nun aziz hatırasına layık olacağız" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet, Gelecek Nesillere Taşınacak Bir Emanettir"

Hakan Birkan mesajında, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in, Türk iş dünyası için geleceğe taşınması gereken bir miras olduğunu vurguladı. Birkan, "Bizler, Türk iş dünyası olarak, ülkemiz için daha fazla refah, istihdam ve yatırım sağlamak için var gücümüzle çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Atatürk'ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

"Atatürk'ün İlkelerini Yaşatmak Hepimizin Görevi"

Birkan, Atatürk'ün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine olan inancını ve halkına güvenini vurgulayarak, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. "Ulu Önder Atatürk'ün fikirlerini, ilkelerini ve ideallerini yaşatarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir," diyen Birkan, Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız bu günde, onu özlem, saygı, sevgi ve rahmetle andıklarını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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