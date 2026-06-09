Kadın üreticilere 7 bin salep fidesi desteği

Bölgesel kalkınma, kadın istihdamı ve sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen "Anadolu'nun Mirası Gelenekten Geleceğe Salep"

Projesi kapsamında kadın üreticilere yönelik destek çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında yürütülen eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle çevresel ve sosyoekonomik sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanırken, ekim döneminde toprakla buluşturulmak üzere belirlenen 25 kadın üreticiye toplam 7 bin adet salep fidesi dağıtılacağı bildirildi.

Kadınların tarımsal üretim süreçlerinde daha aktif rol almasını hedefleyen proje ile kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi desteklenirken, bölge çiftçileri için yüksek katma değer sağlayan alternatif bir üretim modeli oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, salep üretiminin bölgede yeni bir gelir kaynağı oluşturmasının yanı sıra kırsal kalkınmaya da önemli katkılar sunacağını belirterek, projenin uzun vadede örnek bir tarımsal kalkınma modeli haline gelmesinin amaçlandığını ifade ettiler.

Öte yandan, Haziran ayında gerçekleştirilecek hasat organizasyonu ile birlikte üreticilere yönelik planlanan kapsamlı teknik eğitim süreçlerinin de tamamlanacağı kaydedildi. Eğitimlerle kadın üreticilerin yalnızca fide desteği almakla kalmayacağı, üretimden hasada kadar tüm süreçlerde bilgi ve deneyim kazanarak daha güçlü bir üretim altyapısına sahip olacağı belirtildi. Geleneksel Anadolu değerlerinden biri olan salebi modern üretim teknikleriyle buluşturan proje sayesinde hem kırsal ekonominin güçlendirilmesi hem de kadın girişimciliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitimde Ziraat Mühendisi Melek Acat da yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı