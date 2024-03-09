Anadolu Merinosu Yetiştiriciliğiyle 4 Bin 500 Kuzu Hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Anadolu merinosunda, ikizlik oranı yüksek "elit sürü" sayesinde 2027 yılındaki doğum sezonuyla beraber 4 bin 500 kuzuya ulaşılması hedefleniyor.

Safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve tiftik keçisiyle ön plana çıkan işletmede, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2021 yılı itibarıyla et verimi yüksek ve kalitesi yüksek olan Anadolu merinosu ırkı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlandı.

Esenbel mevkisinde işletmeye ait Koyunculuk Ünitesi'nde 2022 yılında marttan itibaren gerçekleşen 1570 kuzu doğumunda yüzde 43 ikizlik oranı yakalandı. Bu kuzulardan 18 aylık olan 650'si ile çoklu doğum yapan 850 koyun küpelenerek oluşturulan "elit sürü"ye geçen yıl ekim ayında koç katımı yapıldı.

Nisan ayının ortasına kadar sürecek doğum sezonunda 2 bin 100 ila 2 bin 200 kuzu beklenirken, ikizlik oranının ise yüzde 45 seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

"Kapasitemiz her geçen gün artıyor"

Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan, AA muhabirine, işletmeye ait Koyunculuk Ünitesi'nde 2021 yılı eylül ayında 1200 koyun ve 80 koç ile damızlık Anadolu merinosu yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

Doğan, Anadolu merinosunun döl ve et veriminin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kaliteli bir ırktır. Meralardan ve kaba yemden oldukça iyi yararlanıyor. Kullandığımız kesif yemi hızlıca ete dönüştürebiliyor. Yaklaşık 90 kilograma ulaşan koçlarımız var. Koyunlarımızda canlı ağırlık 65-70 kilogramın altına düşmüyor. Kuzularımız 6 ayda 55 kilograma kadar ulaşabiliyor. Yün kalitesi de iyi durumda."

Bu sene 18 aylık olan 2022 yılının Anadolu merinoslarından yüzde 95'ini 2023'ün ekim ayında koç katımı yaptıklarını belirten Doğan, işletmedeki doğumların mart ayında başladığını ifade etti.

Mustafa Doğan, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl koç katımı yaptığımız 1500 koyunumuzun 650'si Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişti. Bu koyunlar ilk yavrularını vermeye başladı. Hedefimiz 3 bin koyunun bulunduğu bir sürü oluşturmak. Bu yıl 1500 olan anaç Anadolu merinosu sayını 2024'te 1800'e çıkartacağız. 2027 yılında ise 3 bine yükseltmeyi planlıyoruz. Böylece 4 bin ila 4 bin 500 arasında kuzunun doğmasını hedefliyoruz. Bölgemizin ihtiyacı olan damızlık talebini rahatlıkla karşılayabiliriz. Kapasitemiz her geçen gün artıyor."

Anadolu merinosunda 2022'de doğan erkek kuzuların satışına geçen sene başladıklarını anlatan Doğan, üreticilerin taleplerinin ve geri dönüşlerinin iyi olduğunu dile getirdi.

Üreticilere gayet güzel damızlık koçlar verdiklerini aktaran Doğan, "2024 yılında da satışlarımız sürecek. Talebe yetişemiyoruz. Üreticiler memnun kaldıkları Anadolu merinosunun veriminin iyi olduğunu söylüyor." dedi.