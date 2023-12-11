Anadolu Kosova İş İnsanları Derneği Başkanı Önder: Kosova ile iş birliğimiz artarak devam edecek

Kosova-Türkiye Ticaret Odası verilerine göre; Kosova'nın 2023 yılı ilk 9 aylık ithalatında lider ülkenin Türkiye olduğu ifade eden Anadolu Kosova İş İnsanları Derneği Başkanı Bayram Önder, "Türkiye olarak kardeş ülke Kosova'nın yalnızca savunma ve diplomasi gibi alanlarda değil, aynı...

Kosova- Türkiye Ticaret Odası verilerine göre; Kosova'nın 2023 yılı ilk 9 aylık ithalatında lider ülkenin Türkiye olduğu ifade eden Anadolu Kosova İş İnsanları Derneği Başkanı Bayram Önder, "Türkiye olarak kardeş ülke Kosova'nın yalnızca savunma ve diplomasi gibi alanlarda değil, aynı zamanda ticaret ve ekonomide de en büyük destekçi ülkesiyiz. Bu iş birliğimiz artarak devam edecek. Potansiyel, tam olarak kullanılmalı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova Cumhurbaşkanı Vsoja Osmani-Sadriu ile görüşmesinin oldukça önemli olduğunu söyleyen Anadolu Kosova İş İnsanları Derneği Başkanı Bayram Önder, "Son 3 ay içinde iki ülke arasında müthiş bir görüşme trafiği gerçekleşti. Geçtiğimiz ay TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjucya'yı ziyaretiyle başlayan bu süreç, savunma sanayisi ile devam etmiş, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Prizren'e ziyarette bulunmuştu. Ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti, adına şarkılar yazılan Bayraktar İHA'larını üreten Baykar Tech'in CEO'su Haluk Bayraktar'a Kosova Üstün Hizmet Madalyası'nı takdim etmişti. Bu trafiğe Türkiye'nin iki güzide grubu Limak ve Çalık Holding yönetimi de katıldı. Cumhurbaşkanımızın da Kosovalı mevkiidaşı ile görüşmesi ilişkilerin daha da güçleneceğini gösteriyor" diye konuştu.

"NORMALLEŞME SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR ENGELİN AŞILMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Limak ve Çalık gruplarının işlettiği Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) ve Sırp şirketi Elektrosever arasında 10 Aralık'ta özel bir anlaşma imzaladığını belirten Önder, "İmzalanan sözleşme, Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde yıllardır süren elektrik dağıtım meselesinin çözülmesi yanında Kosova ve Sırbistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir engelin de aşılmasına katkı sağlayacak. Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa, Zveçan, Leposaviç ve Zubin Potok belediyelerinde elektrik dağıtımının normalleştirilmesini amaçlayan sözleşmenin, uzun ve hassas bir sürecin ardından imzalanabilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi ve bunun mümkün olmasına katkı sağlayan taraflar tebrik edildi" ifadelerini kullandı.

"TARİH VE KÜLTÜR KÖPRÜSÜNÜ EKONOMİYLE GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

İki ülkenin 600 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Önder, "Ecdadımızın bizlere emaneti olan Kosova'ya gittiğinizde, Anadolu'yu dolaşıyormuşsunuz hissine kapılırsınız. Ülkenin ikinci büyük kenti Prizren'in Eskişehir'den, Kayseri'den bir farkı yoktur. Bu kadar yakın olan iki ülkenin ekonomi köprüleri henüz tam anlamıyla kurmuş değil. Bizler tarih ve kültür köprüsünü ekonomiyle güçlendirmek zorundayız. Bu konuda da önümüzdeki günlerde önemli adımlar atacağız" dedi.

"TİCARİ PARTNERLİK KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ POTANSİYELE ULAŞMIŞ DEĞİLİZ"

Türkiye ile Kosova arasında ticaret hacminin 2018'de yaklaşık 160 milyon dolarken, 2023'ün ilk yarısında ise 400 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamlar arasında Türkiye'nin ihracatının 400 milyon dolarla ticarete yön verir halde olduğunu söyleyen Önder, "Ancak hala ticari partnerlik konusunda istediğimiz potansiyele ulaşmış değiliz. Almanya, Çin ile yarışır bir haldeyiz. Bu kadar güçlü tarih ve kültür bağlarının olduğu bir ülkeyle ticari bağımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İki ülke arasındaki bu yakın ilişki, gelecekte daha fazla iş birliği ve kalkınma fırsatlarına kapı açabilir. Bu gelişmelerle birlikte, Kosova ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki dönemde daha da artması ve karşılıklı yatırımların güçlenmesini öngörüyoruz. Türk iş adamları ve Priştine büyükelçimiz Sabri Tunç Algılı, ticari hacmi artırılması yatırımların karşılıklı olarak ilerlemesi noktasında ciddi çalışmalar yürütmektedir. Turizm noktasında Kosova'daki sivil toplum kuruluşlarına destek olmaktadır" diye konuştu.

"KAYAK TURİZMİ BÖLGESEL BİR FIRSAT OLUŞTURUYOR"

Kosova'nın özellikle doğa turizmi konusunda potansiyeli olduğunu belirten Önder, "Turizmde, kayak turizmi bölgesel bir fırsat oluşturuyor. Doğaya yönelik ciddi yatırım fırsatları var. 2024'ün ilk yarısında Kosova'da bir ilki gerçekleştirerek bir turizm forumu düzenleme niyetimiz var. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bölgedeki iş birlikleri için sürekli temas halindeyiz. Büyükelçimiz Sabri Tunç Algılı'nın iki ülkenin ticaretin yükselmesi yönünde olağanüstü bir gayretleri var. Kosova'nın üretim ve ihracatına yönelik stratejik yatırım ve iki ülke arasındaki potansiyel fırsatlar konularında yoğun destek alıyoruz" ifadelerini kullandı.