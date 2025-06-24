Anadolu Grubu Yatırımcı Günü'nde Gelecek Vizyonunu Açıkladı

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Anadolu Grubu, Londra'da gerçekleştirilen Yatırımcı Günü etkinliğinde, uzun vadeli büyüme stratejisini ve 10 yıllık hedeflerini yatırımcılarla paylaştı. CEO Burak Başarır, Vizyon 2035 ile kaliteli büyümeyi sürdürme hedefine vurgu yaptı.

Anadolu Grubu, Londra'da gerçekleştirdiği Yatırımcı Günü etkinliğinde, uzun vadeli büyüme stratejisini ve 10 yıllık hedeflerini yatırımcılarla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Anadolu Grubu'nun, 20 ülkede faaliyet gösteren ve 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan bir yapıdan, Türkiye merkezli ve tüketici odaklı küresel bir gruba dönüşüm süreci ele alındı.

Grubun, dayanıklılık ve çeviklik kapasitesini artırma, disiplinli portföy ve finansal yönetim uygulamalarını sürdürme, nitelikli büyümeyi hızlandırma ve tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine yönelik stratejileri de katılımcılarla paylaşıldı.

Anadolu Grubu'nun halka açık şirketleri olan AG Anadolu Grubu Holding, Migros, Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ve Adel Kalemcilik'in üst düzey yöneticileri iş gündemi, sektör bazlı öngörüler ve grubun uzun vadeli vizyonuyla uyumlu yatırım öncelikleri gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Anadolu Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, Anadolu Grubu'nun mirasının ortak akla ve uzun soluklu işbirliklerine dayandığını belirtti.

Başarır, "Vizyon 2035 ile birlikte kaliteli büyümemizi sürdürerek bölgesel liderliğimizi ve etkimizi güçlendirmeyi ve çok daha fazla değer üretmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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