JP Morgan bankası ekonomik krizler için "Kan akacak" yorumunu yaptı

Finans dünyasının önde gelen kuruluşlarından olan JP Morgan, ABD'nin ek gümrük kararının adeta felakete nedne olacağını yazdı. Bu kararların Amerikan ekonomisinde resesyon olasılığını yüzde 60'a yükselttiği yorumuna yer verdi.

"KAN AKACAK"

Banka ekibi tarafından "There will be blood" ("kan akacak") başlıklı bir notta, son tarife artışlarının 1968'den bu yana en büyük vergi zammı olduğu bildirildi.

"Bu vergi zammının etkisinin ABD iş çevrelerinde ekonomiye yönelik güvende negatif etki yaratması ve tedarik zinciri kesintileri yoluyla artması muhtemeldir. Vergi artışlarının yol açacağı daha gevşek mali politikaların bu şoku yatıştırma etkisi sadece mütevazı seviyede olacaktır. Açıklanan tariflerin tam olarak uygulanmasını, şu anda tahminlerimize dahil edilmemiş önemli bir makroekonomik şok olarak görüyoruz. Bu nedenle, bu politikaların sürdürülmesi ABD'yi ve muhtemelen küresel ekonomiyi bu yıl durgunluğa itebilir."

"MALİYETLER KALICI OLARAK ARTABİLİR"

JP Morgan'ın araştırma notunda "ABD ve küresel ekonomideki gerileme hafif olsa da, durgunluklar doğası gereği tahmin edilemez niteliktedir" uyarısı dikkat çekti. Bankanın ekonomistleri "Uzun sürebilecek kısıtlayıcı dış ticaret politikaları ve ABD'ye göçün kısıtlanması uzun vadede ABD büyümesini azaltacak kalıcı tedarik maliyetleri getirebilir" yorumu yaptılar. Araştırmacılar, ABD'nin tarife zammının ardından Çin ve Avrupa'dan gelen misillemenin ABD GSYİH'sini yaklaşık yüzde 2, küresel GSYİH'y ise 1 puan azaltacağını tahmin ediyor.