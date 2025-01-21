Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Amerikan bankalarından altın tahmini

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikanın önde gelen bankaları ardı ardına altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Buna göre Citi Bank, 2025 yılı ortasında ons altın fiyatının 2.800-3.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bank of America ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 3.000 doların üzerine çıkabileceği tahmininde bulunuyor. Goldman Sachs ise tahminini 2026'ya kaydırdı.

ABD'nin en büyük bankaları ardı ardına altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Citi, Bank of America ve Goldman Sachs, küresel piyasalardaki beklentiler ver riskleri de göz önüne alarak yaptıkları tahminlerde birbirlerinden farklı rakamları duyurdu.

EN YÜKSEK TAHMİN BANK OF AMERICA'DAN

Bank of America ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 3.000 doların üzerine çıkabileceği tahmininde bulunuyor. Bank of America kadar olmasa da altın için bir diğer yüksek tahmin Citi Bank'tan geldi. Bankadan yapılan açıklamada 2025 yılı ortasında ons altın fiyatının 2.800-3.000 dolar seviyesine ulaşacağı öngörüsüne yer verildi.

GOLDMAN SACHS ZİRVE İÇİN 2026'YI İŞARET ETTİ

Goldman Sachs da altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Buna göre banka, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine, ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılabileceği beklentisini devam ettirdi. Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık altın talebi tahminini 38 tondan 41 tona yükseltti.

Altın fiyatlarındaki bu artış beklentileri, merkez bankalarının artan altın alımları ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörlere dayanıyor. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek ve enflasyona karşı korunmak amacıyla altına yönelmeye devam ediyor.

Amerikan bankalarından altın tahmini
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Aras Bulut İynemli'nin 'Yeni dönem' paylaşımı tepki çekti
img

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
img

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBURSA gamer:

bu senenin 6. ayı dolmadan 3200 $ olur ons gibime geliyor YTD

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.