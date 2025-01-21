Amerikan bankalarından altın tahmini

ABD'nin en büyük bankaları ardı ardına altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Citi, Bank of America ve Goldman Sachs, küresel piyasalardaki beklentiler ver riskleri de göz önüne alarak yaptıkları tahminlerde birbirlerinden farklı rakamları duyurdu.

EN YÜKSEK TAHMİN BANK OF AMERICA'DAN

Bank of America ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 3.000 doların üzerine çıkabileceği tahmininde bulunuyor. Bank of America kadar olmasa da altın için bir diğer yüksek tahmin Citi Bank'tan geldi. Bankadan yapılan açıklamada 2025 yılı ortasında ons altın fiyatının 2.800-3.000 dolar seviyesine ulaşacağı öngörüsüne yer verildi.

GOLDMAN SACHS ZİRVE İÇİN 2026'YI İŞARET ETTİ

Goldman Sachs da altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Buna göre banka, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine, ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılabileceği beklentisini devam ettirdi. Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık altın talebi tahminini 38 tondan 41 tona yükseltti.

Altın fiyatlarındaki bu artış beklentileri, merkez bankalarının artan altın alımları ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörlere dayanıyor. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek ve enflasyona karşı korunmak amacıyla altına yönelmeye devam ediyor.