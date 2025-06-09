Amazon, Pensilvanya'ya 20 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Amazon, Pensilvanya'ya 20 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
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Amazon, Pensilvanya'da yapay zeka altyapısını genişletmek amacıyla 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Yatırımla birlikte 1250 yeni istihdam yaratılacak ve yerel topluluk projeleri desteklenecek.

NEW ABD'li teknoloji devi Amazon, Pensilvanya eyaletinde yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Pensilvanya'da bulut bilişim altyapısını genişletmek ve yapay zeka inovasyonunu ileri taşımak için 20 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Yatırımla birden fazla inovasyon kampüsü kurulacağının bilgisi verilen açıklamada, 1250 istihdam yaratılacağı ve iş gücü geliştirme eğitim programlarıyla yerel toplum projelerinin destekleneceği aktarıldı.

Açıklamada, 2010'dan bu yana Amazon'un Pensilvanya'da 26 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilerek, şirketin doğrudan 27 bin kişilik istihdamı desteklediği vurgulandı.

Amazon, geçen hafta da North Carolina eyaletinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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