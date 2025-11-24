Haberler

Amazon, ABD Hükümeti İçin 50 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amazon, ABD'nin hükümet kurumları için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım ile birlikte, bulut bilişim platformu AWS üzerinden federal kurumların yapay zeka hizmetlerine erişimi artacak.

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, ABD'nin hükümet kurumları için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bulut bilişim platformu Amazon Web Services'ın (AWS) ABD hükümeti için ilk kez yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayar altyapısı kuracağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, ABD'nin hükümet kurumları için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağı aktarıldı.

Gelecek yıl başlaması planlanan yeni yatırımın, gelişmiş işlem ve ağ teknolojilerine sahip veri merkezlerinin inşasıyla yaklaşık 1,3 gigavatlık ek işlem kapasitesi sağlayacağı kaydedilen açıklamada, federal kurumların AWS'nin kapsamlı yapay zeka hizmetlerine erişim sağlayacağı, bu sayede özel yapay zeka çözümleri geliştirebileceği, büyük veri kümelerini optimize edebilecek ve işgücü verimliliğini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımın hükümet kurumlarının keşif ve karar alma süreçlerini hızlandırmasını sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Galatasaray'a 200 milyon liranın üzerinde dev gelir

Galatasaray'a dev gelir! Çuvalla parayı kasaya koydular
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla

Dün akşam çıldırdı: Bunu buradan yolla
Zehirlenme vakaları patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan

Vakalar patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan geldi
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Galatasaray'da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı

Galatasaray'da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.