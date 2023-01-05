Amazon, 17 binden fazla çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Ekonomi Haberleri
Dünyaca ünlü e-ticaret şirketi Amazon, 17 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. 1,5 milyon kişiyi istihdam eden dev şirketin işten çıkarmalarının şirketin kurumsal kademelerinde yoğunlaşacağı ifade edildi.
ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un büyük çaplı işten çıkarma planladığı bildirildi. The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, 17 bini aşkın kişinin işine son verecek.
KASIM 2022'DE İŞTEN ÇIKARMALARA BAŞLANDI
İşten çıkarmaların şirketin kurumsal kademelerinde yoğunlaşacağı iddia edildi. Seattle merkezli şirket, Kasım 2022'de işten çıkarmalara başladığını duyurmuştu.
1,5 MİLYON KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR
Journal'a göre Amazon, Eylül 2022 itibarıyla büyük çoğunluğu depolarında çalışan 1,5 milyon kişiyi istihdam ediyordu.