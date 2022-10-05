Amasya haberleri | Suluova Belediyesi 3 ayda 25 kilometre yolu asfaltladı

Edinilen Amasya haberine göre Suluova Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için başlattığı asfalt atağına yenilerini ekliyor.

Suluova Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için başlattığı asfalt atağına yenilerini ekliyor. 2022 yılı sezonunda ilçe genelinde 25 kilometre yol asfaltla buluşturuldu.

"Biz hizmet etmek için varız"

Eymir Mahallesi Ayaz Caddesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Kent genelindeki ihtiyaç olan bölgelerde asfalt çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Üçok, "Son 3 ayda 25 kilometre asfalt, 40 bin metrekare parke, 5 bin metre bordür yaptık. Sezon devam ediyor. Suluova'mıza hizmet etmeye, şehrimize güzellikler katmaya devam ediyoruz. Milletimize hizmet yolunda asla durmayacağız" dedi.

Üçok, "Yaz kış, gece gündüz demeden vatandaşlarımızı konforlu ulaşıma kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim" diye konuştu. - AMASYA