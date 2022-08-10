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Amasya haber | Amasya'ya teleferik için geri sayım başladı

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Amasya haber | Amasya'ya teleferik için geri sayım başladı

Amasya haberi... Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çabaları sonucu hayata geçirilecek teleferik projesi için geri sayım başladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çabaları sonucu hayata geçirilecek teleferik projesi için geri sayım başladı.

Amasya Belediyesi ekipleri, turizm potansiyeline güç katacak tarihi şehrin panoramik seyredilebileceği Ferhat Tepesi'ne ulaşımın hede'endiği projenin uygulanacağı alanı hazır hale getirdi. Projenin yakın zamanda ihaleye çıkması bekleniyor.

Belediye açık otoparkından başlayıp Ferhat Dağı zirvesinde son bulacak bin553 metre uzunluğunda yapılacak teleferik sistemi gondol tip olup 8 kişilik tasarlanmış panoramik görünüm, 22 adet kabin ve saatte bin kişi taşıma özelliğine sahip.

Projenin içerisinde ise 380 dönümlük alan üzerine kurulacak Ferhat ile Şirin tanıtım alanı, araç yolu, büfeler, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, kır lokantası, kır kahvesi, seyir terasları, otopark, süs havuzları ve yaya gezinti yolları yer alıyor. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Amasya Belediyesi Mehmet Sarı Amasya Ekonomi Haberler

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