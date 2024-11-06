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Amasya'da Takviye Gıda Ürünlerine Denetim: 118 Ürün İmha Edilecek

Amasya'da Takviye Gıda Ürünlerine Denetim: 118 Ürün İmha Edilecek
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Amasya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde takviye edici gıda adı altında satışa sunulan 118 ürün ele geçirildi ve imha edileceği bildirildi. Denetimlerin amacı, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak.

Amasya'da takviye edici gıda adı altında satışa sunulan ürünlere yönelik denetimler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 118 ürününe el konulduğu ve imha edileceği bildirildi.

İl genelinde takviye edici gıda adı altında satışa sunulan ürünlere yönelik öncelikle akaryakıt istasyonlarının market bölümleri olmak üzere tekel bayileri, aktarlar ve bu ürünlerin bulunduğu diğer satış yerlerine yönelik 127 işletmede gıda kontrol görevlilerince eş zamanlı olarak denetim yapıldı.

Denetime ilişkin Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Toplam 118 adet ürün muhafaza altına alınmıştır. Muhafaza altına alınan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek ve imha edilecektir" ifadelerine yer verildi.

İl müdürü Gürol Çetin, "Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülmesi amacıyla denetimlerimiz istikrarla devam edecektir" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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