Haberler

Padişah sofralarının vazgeçilmeziydi, Amasya'da sülün eti yeniden sofralara dönüyor

Padişah sofralarının vazgeçilmeziydi, Amasya'da sülün eti yeniden sofralara dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Üniversitesi, padişah sofralarının vazgeçilmezi olan sülünü yeniden üretmeye başladı. Sülün çiftliği ve mutfak araştırmalarıyla, şehrin gastronomi atlasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Şehzadeler şehri Amasya'da, geçmişte padişah sofralarını süsleyen sülün yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor. Sülün çiftliği kuran Amasya Üniversitesi, etinin pişirildiği yemekler için de araştırma başlattı.

Bu alanda yapılan yatırımla Suluova Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) bahçesinde kümesler oluşturulup okul binası içinde de kuluçka tesisi konuşlandırıldı. Tesiste 60 bireyle başlayan üretim bir yıl geçmeden 700'e ulaştı. Düzenli beslenmenin etkisiyle kuşların yumurta verimi 5 kata yakın arttı.

Şehrin gastronomi atlasına dahil edilecek

Osmanlı devletinde lezzetiyle padişah sofralarının vazgeçilmezi olan sülünün eğitim ve ekonominin yanı sıra mutfak kültürüne de katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu amaçla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun mutfağında hummalı bir araştırma çalışması başlatıldı. Akademisyenler, öğrenciler ve usta aşçılar farklı tekniklerle pişen sülünleri şehrin gastronomi atlasına dahil etmeyi planlıyor. Yetiştirilen sülünlerin etlerinin itinalı bir şekilde hazırlandığını belirten Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mücahit Aydın, "Aşçılık programı öğrencilerimiz ve sektör temsilcileriyle birlikte en lezzetli tadı tespit edebilmek için farklı pişirme yöntemlerini deniyoruz. Geçmişte padişahların sofralarını süsleyen sülün yakın zamanda da Amasya mutfağının çeşitleri arasına girecek" dedi.

"Halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum"

Daha önce yemedikleri sülün etini çok beğendiklerini anlatan öğrencilerden Nurşen Yılmaz, "Ben Batmanlıyım. Sülün etini ilk defa burada tattım. Farklı şekillerde servis edilmesi çok önemli. Biz aşçılık öğrencileri seçiciyizdir. Biz beğendiysek halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Üniversitenin sülün yetiştiriciliği ve mutfak kültürüne kazandırılması alanlarındaki projelerini çok önemli bulduklarını anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise, çalışmaları destekleyeceklerini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerhat Güven:

' Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 533.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan ! NildaSGNL ! onunla iletişime geçmeli. '

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title