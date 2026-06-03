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Amasya'da kuru soğan hasadı başladı

Amasya'da kuru soğan hasadı başladı
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Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi başladı. Vali Önder Bakan, bu yıl 65 bin dekarda soğan üretimi yapıldığını ve rekoltenin geçen yıla yakın olmasını beklediklerini açıkladı.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi başladı.

Türkiye'de geçen yıl 437 bin 802 ton kuru soğan üretimiyle, Ankara'dan sonra en büyük üretici olan Amasya'da hasat sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Önder Bakan, Oluz köyünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Amasya'da bu yıl 65 bin dekarda soğan üretimi yapıldığını söyledi.

Soğan hasadı için mevsimlik tarım işçilerinin yoğun çalışma gösterdiğini belirten Bakan, "Erkenci soğanın hasadında buradayız. Amasya deyince akla gelen soğan, burada çok kıymetli. Geçen yıl itibarıyla üretilen soğan miktarında Türkiye ikincisi. Toplam 89 bin dekar arazide soğan ekimi yapıldı, 437 bin ton civarında verim alındı. Bu yıl bu ekim alanı 65 bin dekara geriledi ama beklentimiz yine ona yakın bir rekolte olacak." ifadelerini kullandı.

Soğan üreticisi Celalettin Çelik ise "Hasata başladık, verimimiz çok iyi, fiyatlarımız normal. Bu sene çok güzel bir yıl bekliyoruz." diye konuştu.

Amasya'da soğan hasadının eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur
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