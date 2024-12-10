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Amasya'da Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi Başladı

Amasya'da Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi Başladı
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi, dış ticaret alanında nitelikli personel yetiştirmeyi ve bölgedeki ihracat kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitim, uzman eğitimciler tarafından yürütülecek ve katılımcılara dış ticaretin temel kavramları hakkında bilgi verilecek.

Amasya'da dış ticareti güçlendirecek "Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi" başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), dış ticaret alanındaki çalışmalarıyla bölgede uluslararası ticaretin kapılarını aralıyor. Merzifon Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde başlayan Sertifikalı Dış Ticaret Eğitim Programı, dış ticaret alanında nitelikli personel yetiştirerek bu alandaki istihdamı artırmayı ve bölgenin ihracat kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

OKA'nın Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında düzenlenen eğitim, ihracat yapan işletme sayısını ve kilogram başına ihracat değerini artırma hedefiyle dış ticaret sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personelin yetiştirilmesine odaklanıyor. Eğitim ayrıca, bölgedeki üretim sürecinde oluşturulan değerin artırılması ve üretilen ürünlerin uluslararası pazarlara açılması için önemli bir adım.

Toplam 7 iş günü sürecek olan program, dış ticaret alanında uzman eğitimciler tarafından yürütülüyor. Eğitim kapsamında katılımcılar; Dış Ticaretin Temel Kavramları, Dış Ticaret Operasyonları, İstihbarat ve Pazarlama Stratejileri, Dış Ticarette Yazışmalar gibi konularda bilgi sahibi olacaklar.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Bu sertifika, dış ticaret sektöründe iş bulma fırsatlarını artırırken katılımcıların kariyerlerine de değer katacak.

Eğitime katılan kursiyerler, eğitime dair düşüncelerini paylaşarak, "Bölgemizde böyle bir programın düzenlenmesi büyük bir şans. Uluslararası ticaret kariyerimiz için ilk adımı burada atıyoruz" dediler. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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