Amasya'da Domates Hasadı Başladı: 'Küçük Antalya' Elde Edilen Ürünlerle Şimdi Daha Parlak

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Amasya'da Domates Hasadı Başladı: 'Küçük Antalya' Elde Edilen Ürünlerle Şimdi Daha Parlak
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Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü Amasya'da sezonun ilk domates hasadı başladı. Bu yıl 101 bin ton domates üretimi beklenirken, sıkı bir rekabetle kaliteli ürün yetiştirilmesi hedefleniyor. Üreticiler, domateslerin kilosunu 25 TL'den satmaya başladı.

Amasya'da domates hasadı başladı

AMASYA - Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü Amasya'da domates hasadı başladı.

Sezonun ilk kızaran domateslerinin kilosu üretildiği serada 25 TL'den satıldı. Seralardaki üretim çokluğundan dolayı Antalya'ya benzetildiği için 'Küçük Antalya' diye adlandırılan kentte yaz boyunca domates üretimi yapılacak tarlalardan 100 bin tondan fazla domates hasadı bekleniyor.

101 bin ton domates üretimi bekleniyor

Üreticilerin bin bir emekle yetiştirdiği lezzetli domatesler yoğunlukla Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, İstanbul, Ankara, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderiliyor. Büyük Kızılca köyündeki hasada katılan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Örtü altı sera ve açık alanda toplam 12 bin 500 dekar alanda yaklaşık 101 bin ton domates üretimi bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de ağırlıklı olarak Antalya'nın önde geldiği Akdeniz illerinde yapılan turfanda domates üretiminin Haziran ayı ortasında sona ermeye başlarken yurt genelinde yaklaşık 45 günlük bir ara sezon oluştuğuna işaret eden Çetin, "O süreçte Türkiye'nin domates ihtiyacının önemli kısmını Amasya karşılıyor" diye konuştu.

Seralardaki üretim çokluğundan dolayı 'Küçük Antalya' deniliyor

Büyük Kızılca köyünde ürettiği domatesin kilosunu 25 TL'den satmaya başlayan üretici Hasan Kara da bereketli bir sezon geçirmeyi dilediklerini söyledi. Seralardaki üretim çokluğundan dolayı Amasya'nın 'Küçük Antalya' diye adlandırıldığına değinen Kara, kaliteli ürün yetiştirmede iddialı olduklarını söyledi.

Köy muhtarı Halil İbrahim Kara ile köyde ilk domates hasadı yapan çiftçilerden olan Mehmet Türkmen ise Mart ayında toprakla buluşturdukları günden bu yana büyük emeklerle yetiştirdikleri domateslerinin doğrandığında yaydığı koku, lezzeti, aroması ve rengiyle de göz doldurduğunu işaret ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Ekonomi
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