Amasya'da çiftçilere ayçiçeği, nohut ve sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı

Amasya'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere, ayçiçeği, nohut ve sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı.

Vali Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Ayçiçeği, Nohut ve Sorgum Sudan Otu Üretimini Geliştirme Projeleri kapsamında 24 bin 913 dekar alanda ekimi yapılmak üzere üreticilere tohum verileceğini söyledi.

Toplam bedeli 12 milyon lira olan 55 bin 740 kilogram tohumun 1279 çiftçiye teslim edileceğini anlatan Bakan, projelerle hem bitkisel üretimi artırmayı hem de üreticilerin maliyet yükünü azaltarak gelir ve refah düzeyini yükseltmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Konuşmaların ardından yüzde 50'si hibe olmak üzere 13 bin 440 kilogram ayçiçeği tohumu ile yüzde 75'i hibe olan 40 bin kilogram nohut tohumu ve 2 bin 300 kilogram sorgum sudan otu tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile çiftçiler katıldı.