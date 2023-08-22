Amanos Dağları'na 600 Kınalı Keklik Salındı

Hassa ilçesinde ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla Amanos Dağları eteklerine 600 kınalı keklik salındı. Keklikler, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çiftlikten temin edildi ve dağlara salındı. Amacın doğal dengenin düzeltilmesi ve zararlılarla mücadele olduğu belirtildi.

HATAY'ın Hassa ilçesinde ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla Amanos Dağları eteklerine 600 kınalı keklik salındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gaziantep üretme çiftliğinden temin edilen keklikler, sabahın erken saatlerinde kasalarda getirilerek Hassa'da araçlara aktarıldı. Amanos Dağları'nın yaylalarının bulunduğu zirveye yol alan araçlardan dağlara 600 keklik salındı. DKMP Hatay Müdürü Nuri Akın, Buradaki amacımız bir şekilde insan eliyle bozulan doğal dengenin düzeltilmesi sağlanmasıdır. Kınalı keklik burada daha önce yaşıyordu, yaşam alanları vardı, bir şekilde sayıları azaldı. Sayılarını tekrar arttırarak, biyolojik mücadele kapsamında çekirge ve çeşitli zararlılarla mücadele etmesini diliyoruz. Zaman içerisinde bunun etkisini daha iyi göreceğiz. Vatandaşlardan da rehabilitasyon sürecinde yakalamamalarını, zarar vermemelerini, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şubesi'ne haber vermesini istiyoruz dedi. (DHA)