Alzheimer Hastalığında Erken Tanının Önemi Vurgulandı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Alzheimer hastalığının artık biyolojik tanı yöntemleriyle çok daha erken evrede saptanabildiğini belirterek, erken tanı ve yeni tedavi yöntemlerinin hastalığın seyrini yavaşlatmada kritik rol oynadığını aktardı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, hızla artan Alzheimer'ın, kişilerin günlük yaşam becerilerini etkileyerek bağımsızlığını kaybetmesine yol açtığını belirtti.

Hanoğlu, Alzheimer'ın toplum için en ciddi sağlık sorunlarından biri haline geldiğini aktararak, "Son yıllarda hastalığın seyrini yavaşlatabilen tedaviler geliştirildi. Ancak bu tedaviler yalnızca erken tanı konulan vakalarda işe yarıyor. Erken tanı ve yeni tedavi yöntemleri hastalığın seyrini yavaşlatmada kritik rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Alzheimer'ın beyinde "amiloid" ve "tau" adı verilen proteinlerin birikimiyle ortaya çıktığını hatırlatan Hanoğlu, bu süreçlerin hastalık başlamadan 10-20 yıl önce meydana gelebildiğini kaydetti.

Hanoğlu, Türkiye'de amiloid PET yöntemiyle biyolojik tanı konulabildiğinin bilgisini paylaşarak, kandan bakılabilen yeni biyomarker testlerinin de literatürde umut vadettiğini anlattı.

"Biyolojik özellikleri taşıyan herkes Alzheimer demansına ilerlemiyor"

Prof. Dr. Hanoğlu, Alzheimer'ın demans döneminde kişinin günlük yaşam becerilerini kaybetmeye başladığını belirterek, daha erken evrelerde farklı tablolar oluştuğuna dikkati çekti.

Hanoğlu, "Hafif bilişsel bozukluk evresinde günlük yaşamı etkilemeyen ancak nöropsikolojik testlerle saptanabilen hafif kayıplar görülüyor. Bunun bir önceki safhası olan subjektif bilişsel bozuklukta ise kişi unutkanlıktan şikayetçi olmasına rağmen testlerle bile henüz belirgin bir değişiklik ortaya konulamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Artık sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, risk taşıyan kişilerin de takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Hanoğlu, şunları kaydetti:

"Biyolojik özellikleri taşıyan herkes Alzheimer demansına ilerlemiyor. Yeni araştırmalarımız, risk faktörlerini belirleyerek hastalık ortaya çıkmadan önlem almaya odaklanıyor. Alzheimer'da erken tanı, sadece tedavi seçeneklerini değil, hastaların yaşam kalitesini de önemli ölçüde etkiliyor."