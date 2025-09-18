Alüminyum İhracatı 2025'te Benzer Seviye Seyrediyor

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, sektörün geçen yıl 1 milyon 230 bin ton ihracat gerçekleştirdiğini ve 5 milyar 230 milyon dolar ihracat geliri elde ettiklerini belirterek, "2025 yılının ilk 7 ayı verilerine göre miktar ve değer bazında geçen yıla benzer bir tablo seyrediyor." dedi.

TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşilova, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, bu yıl fuar ve sempozyumun geçen yıllarda olduğu gibi yine oldukça geniş ve nitelikli bir katılım ile gerçekleştiğini söyledi.

Fuara bu yıl 234'ü yabancı olmak üzere 472 kurumun katıldığını bildiren Yeşilova, alüminyum sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları, bilim insanları, dernekler, sivil toplum örgütleri gibi sektörün tüm paydaşlarının kendileriyle birlikte fuarda yer almasının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Yeşilova, Türkiye'de alüminyum sektörünün özellikle son 25 yılda ihracat odaklı olarak çok hızlı bir büyüme gösterdiğini ve Türkiye'nin Avrupa'nın alüminyum üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Son yıllarda yapılan yatırımlarla alüminyum sanayisi ülkemiz ihtiyacının 3-4 katı kurulu kapasiteye ulaşmıştır. Ancak pandemi ve sonrası başlayan savaşlar arkasından dünya ticaretindeki gelişmeler, uluslararası piyasalardaki ve özellikle en büyük pazarımız Avrupa'daki talebin bir hayli daralmasına sebep olmuştur." diye konuştu.

"Alüminyum üretiminin 2050 yılında 100 milyon tonu aşacağı tahmin edilmekte"

İhracatçıların büyük çabaları ve fedakarlıklarıyla sektörün 2024 yılını 1 milyon 230 bin ton ihracat ve 5 milyar 230 milyon dolar ihracat geliriyle kapatmayı başardığını anlatan Yeşilova, 2025 yılının ilk 7 ayı verilerine göre miktar ve değer bazında geçen yıla göre benzer bir tablonun seyretmeye devam etmekte olduğunu söyledi.

Yeşilova, dünyadaki alüminyum üretimi ve tüketiminin yıllık ortalama yüzde 5 seviyelerinde arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yeşil ekonominin getireceği güçlü talep artışı ile bu büyümenin daha da hızlanacağı ve şu an 72 milyon ton olan dünya birincil alüminyum üretiminin 2050 yılında 100 milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir. Son dönemde küresel iklim değişikliği politikalarına uyum açısından geri dönüşüm kaynaklı alüminyum üretimi de büyük ölçüde teşvik edilmekte ve artmaktadır. 2024 yılında 42 milyon ton olan ikincil alüminyum üretiminin 2050 yılında 90 milyon tonu geçmesi beklenmektedir."

Alüminyum sektörü açısından büyük önem taşıyan "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"nın pilot sektörlerinden biri olarak, 1 Ekim 2023 itibarıyla başlayan raporlama dönemini takiben 1 Ocak 2026 itibarıyla başlaması planlanan vergilendirme sürecinin sektör için hayati önem taşıdığını vurgulayan Yeşilova, TALSAD olarak bu sürecin sektöre getireceği fayda ve tehditler üzerinde uzun bir süredir çalışmalar yapmakta olduklarını, sadece üyeleri için değil tüm sektör için bilgilendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.