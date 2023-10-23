Alucra'da üreten çiftçiye tohum desteği verildi

Giresun'un Alucra ilçesinde tarıma destek sağlamak amacıyla "Sen üret yeter" sloganıyla üreticilere 15 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Alucra İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından yapılan dağıtımında ilçedeki üreticilere yüzde 50 hibe ile 15 ton ekmeklik buğday tohumunun dağıtımı gerçekleştirildi.

Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Zeynel Özdemir, yaptığı açıklamada, "Giresun İl Özel İdaresi tarafından yüzde 50 destekli olarak temin edilen sertifikalı buğday tohumluklarının dağıtımını Alucra ilçemizde gerçekleştirdik. İlçemizde üretimin artması için her konuda seferber olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

Alucra Tarım Kredi Kooperatifinden teslim edilen araziye ve iklime uygun yerli çeşitlerden seçilen makarnalık ve ekmeklik sertifikalı buğday tohumları Alucra'da tarım arazileriyle buluşacak. - GİRESUN